No sabíamos que entre Makoke y Froilán existía una amistad. Pero sí, aunque parezca imposible, la ex de Kiko Matamoros y el sobrino del rey Felipe VI son amigos. Así lo contaba la propia Makoke en el programa 'Fiesta' ante la sorpresa de todos sus compañeros de programa. Aunque la colaboradora de televisión ha querido dejar claro que no son amigos íntimos, ha coincidido en varias ocasiones con el nieto del rey emérito don Juan Carlos.

Razón por el que el hermano de Victoria Federica, que se encuentra viviendo en Abu Dabi, como su abuelo, tenga la suficiente confianza para levantar el teléfono y ponerse en contacto con Makoke para que puede resolverle alguna de sus preguntas. "He tenido una conversación privada. Ha sido súper natural y sencillo, muy vulnerable", explica.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La inesperada llamada de Froilán y Makoke se produce por una duda que tenía el sobrino del Rey. "Él tenía una duda, tenía una pregunta, y yo se la resolví", pero Makoke se muestra enfadada. "Yo se lo conté a una persona de aquí para resolver su duda, le dije '¿tú sabes algo de esto?' y luego le dije que para qué decía nada. No quería que trascendiera porque no era nada trascendente", explica Makoke.

Sin embargo, Emma García considera que esto no es nada sin importancia, como asegura Makoke, sino que "es un notición". "Si es lo que me imagino, es de lo más normal, no es nada malo, y hace que te acerques más a él", opina la presentadora de 'Fiesta'.