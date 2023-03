El nuevo capítulo de 'Amar para vivir' protagonizado por Kiko Matamoros y Marta López ha sido de lo más explícito. La pareja ha subido la temperatura de sus seguidores con un capítulo de lo más picante. Sin ningún tipo de tapujo, Kiko y Marta han hablado con toda naturalidad sobrey lo importante que es para la salud de su relación.

"Tú a mí me seducías con las palabras, no solo por la físico", declara Marta sobre los inicos con el colaborador. Cuando Marta y Kiko comenzaron su relación, el colaborador de 'Sálvame' vivía en un hotel de Madrid, por lo que la primera cita fue allí. "Yo llevaba un conjunto de lencería monísimo. Iba con la intención de tener sexo contigo en la primera cita, porque me apetecía. Llevábamos una semana hablando y me apetecía. Yo me pedí un entrecot y él un solomillo. Estuvimos hablando toda la comida, te levantaste y me diste un beso. Después del café bajamos a la habitación. Yo me quedé con mi conjunto, que te encantó y ya me diste más besos. Nos quedamos toda la tarde juntos. Me enganché mucho y desde nuestra primera cita no me he separado de ti", detallaba la modelo.



Instagram

Desde el primer momento, Kiko Matamoros y Marta López Álamo tuvieron muchísima conexión sexualmente hablando. "Tenemos un concepto muy parecido de las relaciones sexuales", a lo que Matamoros añadía: "Se folla mejor con la cabeza que con la otra cosa. Hay niveles de sinceridad y de confianza que se dieron desde el primer día. A mí eso me enganchó muchísimo. Para mí eras la horma de mi zapato. A mí me da pudor decir que si no es todos los días, prácticamente todos los días de la semana".

La actividad sexual de la pareja es muy activa pero el colaborador confesaba en este episodio que tira de ayuda: "Me da pudor porque tengo una edad... Yo tengo ayuda, hay una terapia hormonal. Los niveles de testosterona baja y se aplican sustitutivos. Yo lo hago y funciona". Además, ha querido dejar claro que la base para una relación sana es la confianza: "Te vas conociendo y sabes por qué camino puedes transitar. Es mucho más sostenible una relación de pareja es cuando no hay barreras y hay confianza. También tienes que saber qué le gusta a la otra persona y qué no le gusta. Hay que respetar esas parcelas. Hay que saber qué es una realidad y qué es una fantasía. El entendimiento del sexo como algo abierto y por supuesto no monótono es algo fundamental".