El próximo 2 de junio, Marta López y Kiko Matamoros se darán el 'sí quier0' después de cuatro años de relación. La pareja siempre ha estado en el ojo del huracán por los más escépticos con su amor por su gran diferencia de edad, algo que han demostrado que en este tiempo han demostrado que es sólido por lo que quieren ratificarlo en el altar. Y aunque ha sido mucho el tiempo que Marta ha pedido por activa y por pasiva quedarse fuera de los focos mediáticos, al fin han dado un paso para dejar fuera las suspicacias y mostrar cómo fueron sus inicios y cómo es su vida en pareja, algo que mostrarán en su videopodcast y para lo que se han sentado en el plató del 'Deluxe' juntos por primera vez.

Lo primero en despejar ha sido cómo se conocieron y es que los inicios fueron muy comentados por lo que no podían quedar fuera de esta primera entrevista conjunta con Jorge Javier Vázquez.

Telecinco

Ambos han comentado que todo empezó en el club de Kiko Matamoros, donde ella fue con unas amigas. "Él me echó una mirada espectacular cuando fui al baño y cuando volví yo también le miré", explicaba Marta López quien confesaba que había sido ella la que se había acercado al colaborador cuando él estaba solo "en su rincón en el club". Esta iniciativa gustó mucho a Kiko, tras lo cual pasaron a darse los teléfonos y quedar ese mismo jueves porque "el martes me plantaste por el fútbol porque había Madrid-Barça". "Comimos en el Eurostars porque para mi era violento por el tema de que era famoso y que nos vieran juntos, quería tener prudencia", añadía Marta quien confesaba que ese mismo día subieron a la habitación, "incluso me puse un conjunto de lencería que sabía que le iba a gustar".

Un primer encuentro que ya les hacía presagiar que la relación iba a ser para largo. "Él se levantó a darme un beso y ahí sentí algo que dije 'me encanta este hombre'", aseguraba Marta, lo mismo que le ocurrió a Kiko quien sintió "mucha alegría" y una sorpresa porque "son sensaciones que uno busca toda la vida" y es que, a pesar de sus desengaños, destaca que para él "enamorarme es una experiencia magnífica".

Telecinco

Y aunque confiesan que están igual de enamorados que el primer día, esto no ha sido impedimento para haber tenido "tremendos desencuentros" con los preparativos de su boda por el estrés que conllevan. Entre otros: qué dar a los invitados durante la madrugada. Mientras Marta opina que hamburguesas, Kiko opta por dulces, un choque de criterios que, por ahora, provoca risas en la pareja: "habrá hamburguesas, mi criterio siempre se impone", destacaba Marta.