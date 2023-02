Instagram

y conoce su día a día contra a enfermedad. Este miércoles 22 de febrero, el cantante se dejaba ver por la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCO para apreciar las últimas tendencias en arte y muy amablemente se ha acercado hasta donde estaba la prensa. El intérprete es considerado un apasionado del arte, hobby que heredó de su madre, Lucía Bosé. Miguel ha disfrutado de las últimas tendencias acompañado por un grupo de amigos, yde la prensa, Bosé recapacitaba y contaba lo bien que se encuentra su ex pareja Nacho Palau., cuenta el cantante. El ex concursante de 'Supervivientes' ha estado batallando contra un cáncer de pulmón y tras cinco meses de tratamiento parece que la cosa está un poco más estable.y la relación en bastante cordial, pese a todo el revuelo que hubo por el tema de las custodias de sus hijos. "Hablamos mucho y está bien, que es mucho. Es una alegría", y ha aprovechado para aclarar que siempre ha tenido su apoyo a pesar de que el valenciano se haya quejado en varias ocasiones sobre la mala relación con su ex. "Es un tipazo. Ha rehecho su vida., continuaba contando. Ahora está pasando una larga temporada en España y dice que sus hijos están encantados de estar aquí.