Irene Rosales vive uno de sus peores momentos personales. Tras perder a su madre y a su padre en 2020, la mujer de Kiko Rivera llora ahora la muerte de su tía, hermana de su madre. "Es agotador que la vida solo te enseñe a base de pérdidas", ha escrito la influencer en sus redes sociales. Irene está desolada por no tener a tres de las personas más importantes de su vida junto a ella. "Siento una profunda tristeza por no teneros, por no disfrutar de vosotras, el único consuelo es que ya estáis juntas las hermanas. Qué injusta es en la vida", continúa el mensaje que Irene ha publicado en sus Stories.

Irene estaba muy unida a su tía, sobre todo tras la muerte de sus padres. "Títa, te voy a echar muchísimo de menos. Mami, te pienso y duele. Papi, cuídalas. Os quiero con locura", añade en el post en el que ha incluido un corazón roto y tres estrellas, una por cada una de ellos.

Stories

La influencer está rota de dolor. La muerte de su tía le ha hecho recordar los duros momentos que vivió en febrero de 2020, cuando su madre, Mayte, falleció, a los 54 años, en la localidad de sevillana de Castilleja de la Cuesta tras luchar varios meses contra una grave enfermedad. Ella era un pilar fundamental en su vida y la que cuidaba de su padre. En noviembre de 2020, cuando aún no se había recuperado de esta triste pérdida, falleció su padre, Manuel, que sufría una larga enfermedad desde hacía casi dos décadas. "Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. Un campeón, un luchador. No es consciente al 100% de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma", dijo Irene Rosales en 'Viva la vida', programa en el que colaboraba, poco después de la muerte de su madre.