Tania Deniz y Albert Barranco tienen buenas noticias sobre su relación. Si hace una semana la influencer nos contó en su canal de MtMad que se había peleado con el exconcursante de 'Supervivientes', ahora los tortolitos se han reconciliado porque el amor ha vuelto a triunfar entre ellos.

Tania nos contaba el por qué de la discusión. Al parecer, tenían cita para hacer algo muy especial... tatuarse juntos y Barranco quiso vender su moto para comprarse otra ese mismo día. "Yo le dije que lo hiciera mañana, y el caprichoso que le daba tiempo hoy", decía la canaria. Además, se fue de viaje a Madrid por trabajo y abandonó Barcelona -lugar donde reside con su pareja-: "Nos va a venir bien, así nos relajamos", aseguraba.

Y así ha sido, porque la pareja ha vuelto a la normalidad. En este sentido, ambos han contado cómo ha sido esa reconciliación: "Que pase el invitado especial", le decía a Barranco para que lo viéramos en el nuevo capítulo y acto seguido se fundían en un beso.

Según ha contado, ella de Madrid se iba a Barcelona, la recogía Albert y de allí se iba a Murcia al cumpleaños de Ana -exconcursante de 'La isla de las tentaciones'-. Pero debido a que Tania perdió el tren, fue directamente a Murcia y se reencontró con su pareja: "Lo pasamos súper bien, estuvimos con todos y a la vuelta arreglamos las cosas", describe la canaria.

Por su parte, Albert asegura que volverse a ver tras la discusión "fue normal", de hecho se vieron y se dieron un abrazo y un beso: "El enfado fue una tontería", señalan ambos. "Tanto tiempo juntos al final se nos hizo un mundo, al final no fue una crisis", matiza Tania.