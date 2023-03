Tania Deniz ha publicado su nuevo capítulo en MtMad. La influencer tenía pensado hacer un contenido diferente pero tras una bronca con su pareja Albert Barranco el vídeo ha dado un giro de 360 grados. "Tenía otra cosa planeada, iba a hacer algo super chulo con Albert: nos íbamos a tatuar juntos porque nos apetecía un montón pero discutimos", con estas palabras abría Tanía el episodio de la plataforma.

Telecinco

La finalista de 'Pesadilla en el paraíso' dijo durante el último debate del programa que se iría a vivir a Barcelona con el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', y así ha sido. Lo que no se esperaba es que esta pelea con Barranco terminase con su salida de la ciudad.

"El motivo por el que nos enfadamos fue una tontería, después con la chulería y el orgullo va aumentando hasta acabar así", ha expresado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones 6'. Según explica, tenían cita a las cinco de la tarde para tatuarse pero a él "le entró antojo" de vender su moto y comprarse otra medía hora antes del tatuaje. "Yo le dije que lo hiciera mañana, y el caprichoso que le daba tiempo hoy", ha destacado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y este rifirrafe hizo que no se tatuasen: "No me habla. No nos íbamos a tatuar hoy porque no me nace tatuarme con una sonrisa como si estuviéramos bien", dice Tania al volver a su casa. "No puedo ir a despejarme por ahí, o irme a mi casa o irme con mis amigas. Me siento aquí agobiada, a veces me siento sola", ha dicho sobre su nueva etapa en Barcelona. Además ha comentado que se iba a Madrid sin Albert a pasar unos días por trabajo: "Nos va a venir bien, así nos relajamos", ha relatado.