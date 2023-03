This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Ha hecho Aitana un Shakira ? Recordemos que la colombiana, desde que se conoció su ruptura con Gerard Piqué , sEsto ha pasado toda la vida, y es que cantar y decir entre líneas lo que sientes es una manera muy reconfortante. Aitana Ocaña ha sacado nueva canción que parece que tiene bastante indirectas a su supuesta relación con Sebastián Yatra. En su plataforma de Tik Tok, la artista colgaba un vídeo cantando una estrofa de su nueva canción y es muy curiosa la letra.Eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran", son algunas de las frases de este nuevo tema y los fans de la cantante creen que va dirigido directamente al colombiano.De momento, ninguno de los dos ha confirmado si existe una relación amorosa pero sí que el cantante ha dado varias declaraciones en las que se puede ver el gran cariño que le tiene a la joven: "Ella es brutal. Aitana es la mejor" , decía en los Premios Cadena Dial.Gracias a las redes sociales, pudimos ver que no se separaban el uno del otro. La química que hay entre los dos artistas salta a la vista y los gestos delatan que entre ellos hay algo más allá de una amistad.