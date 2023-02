Gerard Piqué ha hablado por primera vez sobre los "complicados" momentos que vivió durante su separación de Shakira. Tras confesar al youtuber Ibai Llanos, durante un encuentro con varios de los participantes en la Kings League, que su novia, Clara Chía le elegía la ropa. "No veo revistas de moda, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta", dijo entre risas. Ahora, el ex futbolista se ha puesto más serio y se ha sincerado con el tiktoker irlandés John Nellis, que tiene más de medio millón de seguidores, sobre su separación con la cantante colombiana.

"Es loco, pero no vi ningún partido del Mundial, solo la final y tampoco la vi entera. Necesitaba desconectar y así lo intenté, me fui de vacaciones por unos días", reconocía Piqué. "Mis últimos meses fueron duros como profesional y tenía que desconectar del fútbol", añadía. El catalán también ha desvelado que apenas vio el Mundial de Qatar. "No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo", confesaba.

Pero fue en otro momento de la entrevista cuando pronunció el nombre de su ex. Ellis le preguntó queien era la persoan más famosa que tenía en la agenda de su móvil. Piqué mencionaba a la madre de sus hijos. "Quizás... diría... Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram... Si es alguien que no sea relacionado con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo". A lo que el tiktoker le ha contestado: "La respuesta no ha sido la que me esperaba".

La cantante y el deportista anunciaron su ruptura en junio de 2022 y seis meses después firmaron su divorcio. "Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo", rezaba el comunicado que compartió la pareja.