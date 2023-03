María Patiño estalla contra Belén Esteban por su apoyo a Raquel Bollo

La polémica entre la familia Pantoja y Bollo ha estallado por los aires con una gran bomba expansiva que ha afectado a 'Sálvame'. Después de debatir sobre las discusiones que se han tenido en Honduras entre Asraf Beno y Manuel Cortés, que ha generado un enfrentamiento en el plató entre Isa Pantoja y Raquel Bollo, ha dividido por completo a los colaboradores del programa. Una división que ha enfrentado a María Patiño y Belén Esteban que, a pesar de tener posturas cercanas normalmente y ser amigas, se han posicionado en bandos totalmente diferentes.

María Patiño se ha posicionado con Isa Pantoja mientras que Belén Esteban lo hacía con Raquel Bollo. La presentadora no ha podido evitar soltar lo que piensa sobre el tema: ‘’Lo que yo percibo más que las palabras es que Raquel tenía una virtud para mí y es que a pesar de ser incluso impetuosa y vehemente, era una tía humilde. Y la veo con una condescendencia hablando a Isa P, una distancia marcada con este programa donde tienes gente que ha matado por ti (…) y a mi Raquel Bollo me está distanciando de sus hijos’’.

Telecinco

Aunque María Patiño ha sido tajante, Belén Esteban no se ha quedado callada y es que ha desmentido que Raquel Bollo deba algo al programa: "No vamos a ser injustos, aquí en ‘Sálvame’ se le ha dado a Raquel hasta en el carnet de identidad. Aquí lo último que se dijo de ella es que fue a los Goya con un tupper en el bolso". Unas frases que ha hecho estallar a la presentadora: "¡Qué fuerte, Belén, qué fuerte! ¿Sabes por qué me molesta?, porque el resentimiento hace que el público desconecte de ti, y ella no viene aquí a estar resentida, aunque tenga motivos y razones, aunque haya cosas que hemos hecho mal. ¡Aquí tendría que estar todo el mundo resentido!".