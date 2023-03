La relación entre Asraf Beno y Manuel Cortés es tensa y de eso no hay duda. Después de que hubiera ya un conato de bronca hace unos días en Supervivientes, los concursantes han vuelto a estallar en medio de la playa pero esta vez echándose en cara aspectos no solo de convivencia sino también del exterior, que han dejado con la boca abierta a Isa Pantoja y Raquel Bollo, quienes han estallado también en plató.

Todo ha comenzado cuando Asraf se dedicaba a barrer la playa para poder despejarla de hojas y ramas y que no molestara a sus compañeros, una actitud que no gustó nada a Manuel que, mientras estaban el resto de sus compañeros sentados, se acercó a él para echárselo en cara. "¿Por qué lo haces esto ahora como si nadie lo hiciera? Aprovechas que estamos todos sentados para hacerlo como si no hiciéramos nada".

Unas críticas a las que Asraf le respondía que "tú con la pesca te crees que está todo hecho", lo que hacía ya escalar la bronca. "Por mucho de como me hayan advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas", aseguraba Manuel para acto seguido acusarle de hacer "televisión barata" por "llorar para dar pena". "Ya has venido con la lección bien aprendida", le contestaba Asraf a lo que Manuel le acusaba de hacer "el show en la calle".

Un cruce de acusaciones en el que Asraf le criticaba por tener "el ego de superior" acusando a Manuel de "no tener personalidad"; y en el que inevitablemente salió a relucir el nombre de Isa Pantoja, prima de Manuel y prometida de Asraf. "Quizá mi prima no sabe como te comportas. Paleto. Tienes dos neuronas. Por mucho que me duela y que le quiera a mi prima, mi opinión de Asraf es un falso y un sobreactuado".

La bronca se trasladaba en ese momento al plató en el que las defensoras de los dos implicados: Isa Pantoja y Raquel Bollo. Ambas criticaban las formas que habían tenido durante la discusión aunque Isa criticaba a su primo que le hubiera metido en la bronca a ella y cosas de fuera, lo que Raquel aseguraba que había hecho Asraf.

"Quién le ha podido advertir lo conocemos todos", decía Isa Pantoja, "una persona que conoce a Asraf, que le cae mal y que se lleva bien con él es mi hermano..." en referencia a Kiko Rivera, que tiene una gran amistad con su primo. "Igual que yo le he dicho a Asraf que me duele que discuta con ellos, el otro le ha podido dar luz verde", añadía. "Es absurdo, estás poniendo a tu primo de tontito", respondía Raquel Bollo. Una bronca que escalaba en plató como en la playa aunque, a diferencia de Honduras, en España se relajaba al paso de publicidad.