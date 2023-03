Las peleas entre concursante de 'Supervivientes 2023' no hacen más que sucederse cuando no llevan ni un mes de convivencia en la isla, y es que los malentendidos a veces pueden sacarse mucho de contexto: después del enfrentamiento entre Asraf y Ginés y el de Alma con Jaime Nava, ahora le ha tocado el turno a la trifulca más fuerte hasta el momento: la de Asraf con Manuel Cortés, y todo por las actividades en la playa: mientras el primero se dedicaba a recoger hojas y palos de la arena, a Manuel no le parecía bien que lo hiciera solo con sus compañeros a la distancia sentados, y máxime cuando había una cámara delante como para hacer ver que nadie hacía más que él en la playa. Una actitud que le reprochaba a Asraf, y ambos terminaban protagonizando una sonora pelea.



Los ánimos se caldeaban en la isla entre ambos, y Asraf incluso terminaba llorando de la impotencia, pero la bronca no terminaba ahí, sino que se trasladaba al plató en el momento en el que entre Asraf y Manuel salía a relucir la persona que tienen en común: Isa Pantoja, prometida del primero y prima del segundo. Isa, mosqueada, se quejaba en plató de por qué tenía Manuel que sacar su nombre en un reality en el que no está participando, y el volumen subía enteros cuando Raquel Bollo respondía que el nombre lo había sacado Asraf.

Mediaset

Ambas no conseguían ponerse de acuerdo en quién había sacado a Isa a relucir primero, pero lo cierto es que Isa tenía razón: en la discusión, Asraf recordaba que Manuel le había acusado de tener 'un pack durante cuatro años' o de tener 'montado un show fuera' refiriéndose a su relación con Isa, aunque Asraf también había acusado de ir en pack con su hermana, Alma, al concurso.

"Si atendemos a la primera provocación, ha sido Asraf el que ha dicho 'vienes con la lección bien aprendida'", apuntaba Raquel. En ese momento, Isa estallaba: "La acusación ha empezado porque Asraf estaba haciendo cosas, pero es que ya el tono de hablarle no es el correcto. Y te digo una cosa: la primera persona en meterme a mí en la conversación ha sido Manuel, porque le ha dicho a Asraf 'es que mi prima no sabe cómo te comportas'. Sinceramente, Raquel, eso me lo esperaba de cualquier otro concursante menos de mi propio primo".

Mediaset

¿Quién ha 'advertido' a Manuel sobre Asraf?

La segunda parte de la discusión en plató no dejaba a nadie indiferente, y es que a Isa le ha chirriado mucho la frase que Manuel ha soltado cuando Asraf le ha dicho a su compañero que venía "con la lección bien aprendida": "Por mucho que me hayan advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas". "Tampoco hay que ser muy listos: quien le ha podido advertir lo conocemos todos", apuntaba Isa, refiriéndose, sin ninguna duda a su hermano, Kiko Rivera, con el que no se pueden ni ver: "Una persona que conoce a Asraf, que le cae mal y que se lleva bien con Manuel es mi hermano...", decía la joven, y añadía sin cortarse un pelo: "Igual que yo le he dicho a Asraf que me duele que discuta con ellos, el otro le ha podido dar luz verde a Manuel". ¿Habrá metido Kiko cizaña antes del concurso para que que Manuel tenga ya entre ceja y ceja a su compañero?