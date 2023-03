Marta Riesco ha sido despedida de Mediaset y de Unicorn Content, la productora con la que mantenía una relación laboral desde 2017. Era la propia periodista quien hacía público su despedido a través de un mensaje que compartía en redes sociales en el que dejaba claro que no estaba de acuerdo con la decisión de la compañía y que iba a emprender acciones legales ante una situación que ella ha tildado de "injusta".

La periodista no ha sido la única que se pronunciado sobre el despido disciplinario que ha recibido, su novio también lo ha hecho. Antonio David Flores cuenta, las que según él, son las razones del despido de Marta Riesco. El que fuera colaborador de 'Sálvame'. Antonio David cree que la orden del despido de su novia no tiene nada que ver con la productora de Ana Rosa Quintana, sino que "es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo".

También descubre que Marta Riesco recibió muchas ofertas de Mediaset para contar sus intimidades, algo que ella nunca aceptó: "Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada".

Y según el colaborador de televisión fue en ese momento, cuando Marta se negó a aceptar sus ofertas cuando empezó el acoso a la periodista: "A partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos".

Finalmente Antonio David ensalza el papel de su novia y le da un consejo: "Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran. “Se cierra una ventana, pero se abre una puerta”. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional.

#masfuertequenunca #notengasmiedo #indestructible #teamo

Una vez más Antonio David Flores vuelve a dar la cara por Marta Riesco como lo hizo hace tan solo un mes cuando Marta fue apartada de los directos de 'Fiesta' tras su encontronazo con Cristina Porta. En ese momento ya cargó con 'La Fábrica de la manipulación' como tilda a la 'Fábrica de la tele'.