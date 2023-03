Marta Riesco, despedida de Mediaset

Marta Riesco ha sido despedida de Mediaset. Ha sido la propia periodista la que lo ha confirmado a través de sus redes sociales tras días de rumores. Ahora, ha sido ella la que ha querido dar todos los detalles en un post en su cuenta de Instagram, donde ha confirmado la noticia y, además, ha anunciado que denunciará a la empresa para impugnar el despido (que, según publicó el diario El Mundo, se produjo el pasado lunes): "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017", empezaba contando.



La relación de Marta con su empresa ha estado marcada por varios 'tiras y aflojas' en los últimos tiempos, especialmente desde que empezara su relación con Antonio David Flores poco después de que se empezara a emitir la polémica docuserie de Rocío Carrasco, algo que provocó incluso que cogiera varias bajas para cuidar su salud mental. Su fuerte personalidad también ha provocado que en muchas ocasiones ella haya entrado al trapo de varias polémicas con la que la empresa no habría estado de acuerdo. Primero dejó 'El programa de Ana Rosa', donde estaba de reportera, y luego le pidieron que no volviera a ser reportera ante las cámaras, después pasó a trabajar en 'Fiesta', programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco, pero tras un enfrentamiento con Cristina Porta, roces con programas de otras productoras y supuestas guerras internas con el presidente de Mediaset, Borja Prado, por la decisión de que no volviera a aparecer en pantalla, finalmente la productora habría tomado la decisión de prescindir de sus servicios.

Marta no está nada de acuerdo con esta decisión, y ha anunciado medidas legales, de las que no piensa hablar, dice, hasta que no haya una resolución: "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses", ha escrito, para después pedir prudencia y también respeto a sus compañeros para que tampoco compartan nada sobre el tema, aunque ya habría recibido el ánimo de muchos: "Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", ha revelado.

Ahora a Marta le toca cerrar un capítulo de su vida y comenzar otro en el ámbito profesional, aunque todo estará en manos de un juez que decida si ese despido es procedente o no.