Malas noticias para Jorge Javier Vázquez. Este viernes 10 de febrero Antonio David Flores se volvía a conectar en directo con todos sus seguidores para ofrecer información de primera mano de la actualidad. Esta vez, el tema central de su directo en Yotube era 'Jorge Javier v/s Marta Riesco, jugando el acoso'. El ex de Rocío Carrasco considera que el presentador de Telecinco es uno de los responsables del actual estado de su novia, que hace tan solo una semana anunciaba que se cogía la baja laboral desbordada por la situación. En la última semana también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad del despido de Marta Riesco de Telecinco, aunque son solo rumores.

Antonio David ha comenzado desde el principio, desde que Marta sufrió ese ataque de ansiedad después de que le comunicasen que le iban a vetar en los directos de la cadena. Lo primero que ha dicho es que llegó "tarde" a escribir ese mensaje de apoyo a su novio porque "me encontraba cuidando a una persona que estaba totalmente destruída en su cama por culpa de unos sinvergüenzas que utilizan una televisión privada donde se dedican a acosar, a utilizar abuso de poder, a calumniar... a saltarse todas las líneas rojos del Código Penal. A unas personas que les sale "gratis" pagar las demandas que les ponen porque les pagan 20 o 30 mil euros por un anuncio de 30 segundos. Espero que algún día las sentencias vayan acorde al dinero que ganan", eran las primeras palabras del colaborador de televisión de lo sucedido.

Después enseñaba una serie de vídeos en los que Jorge Javier no dejaba en buen lugar a Marta Riesco y reflexionaba que como con él no pudo "a pesar de haberlo intentado por activa y por pasiva. Ahora vas a por ella, a por todas las mujeres de mi familia. ¿Por qué no lo haces conmigo? Eres cobarde hasta para eso".

"Con mi familia, no, porque aunque ahora estés muy tranquilo y presumes de lo que eres, llegará el momento en el que te tengas que sentar ahí en los juzgados y ahí no eres ningún Dios, eres un mortal más... No sé cómo se te permite tanta libertad en esa cadena. Esa cadena que defiende a las mujeres, que defiende la violencia mediática, que defiende el acoso. En fin, que me pareces una persona repugnante", declara después de compartir varios vídeos en los que el presentador catalán carga contra Marta Riesco.

Finalmente Antonio David ha querido anunciar que su chica va a tomar medidas legales contra el presentador de Telecinco. "Marta Riesco tiene muy buenos asesores legales. Yo le puedo dar un consejo pero ella no se deja aconsejar y hace lo que quiere y eso es absolutamente respetable. Pero sé que está asesorada por un buen equipo legal y puedo decirte que vas a ser demandado por Marta Riesco y vas a ser demandado por acoso laboral, para que te quede claro. Tiene minutado todo lo que has dicho sobre ella. Lo que llevas haciendo con ella un año. Lo que estás haciendo con ella es acoso laboral", afirmaba Antonio David para después pedir a la justicia que haga su trabajo y que "te condenen".