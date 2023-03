La actriz Laura Gómez-Lacueva ha muerto a los 48 años tras padecer una larga enfermedad. Según ha podido conocer el periódico aragonés Heraldo, Laura Gómez-Lacueva padecía cáncer desde hacía varios años. Tristemente, la intérprete ha fallecido este jueves 30 de marzo debido a las complicaciones que le ha ocasionado esta enfermedad.

El velatorio tendrá lugar este jueves en la sala 6 del cementerio de Torrero desde las 16.00 hasta las 20.00 y este viernes de 10.00 a 14.00. El funeral se desarrollará este viernes en la sala 1 a partir de las 16.00.

Manuel Fiestas Moreno

Laura Gómez-Lacueva, de 'El Pueblo' a 'La que se avecina'



Actriz de películas como 'Historias lamentables', de Javier Fesser, en los últimos años había gozado de una gran popularidad gracias a su participación en la serie El Pueblo, de Amazon Prime Video y Telecinco.¡, y cuya temporada 4 se estrena este 13 de abril. También participó en la temporada 13 de La que se avecina, la última que se ha estrenado hasta ahora, en la que interpretaba a la nueva presidente de la comunidad. Se esperaba su participación en la temporada 14 de La que se avecina.

También se prodigaba en el teatro: de hecho, hace apenas dos semanas recordó en redes que este próximo Jueves Santo protagonizaba el montaje 'Escarbar en la luz' en el Festival de Teatro Uclés Lux, en Cuenca.



Nada más conocerse la triste noticia, Javier Lambán, presidente de Aragón, ha querido rendir homenaje a Laura Gómez-Lacueva en sus redes sociales. Por eso, el presidente de Aragón ha destacado su carrera profesional y ha mandado "un fuerte abrazo a sus familiares y amigos".

Ha muerto la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, muy conocida por su participación en @OregonTv. Lo lamento profundamente. Un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. Que la tierra le sea leve pic.twitter.com/aI3YWFPl7p — Javier Lambán (@JLambanM) March 30, 2023

Javier Lambán no ha sido el único en querer rendir un homenaje a la actriz fallecida en sus redes sociales. Amigos suyos, conocidos, compañeros de trabajo y hasta partidos políticos como Unidas Podemos, han dejado mensajes en sus perfiles sociales para despedirse de la artista.

Besicos a tu familia y amigos pic.twitter.com/ZZGGS5uioi — Sara Caballero ☺ (@saricaballero) March 30, 2023