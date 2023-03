La que se avecina lleva 15 años acompañando a los espectadores españoles con las locuras de los vecinos de Mirador de Montepinar, ahora en sus nuevos hogares de Contubernio 49. Sin embargo, la serie de Alberto y Laura Caballero sigue manteniendo su salud en términos de audiencia y, como mínimo, llegará hasta la temporada 15.

Tras la pequeña revolución que supuso la mudanza a Contubernio 49, la temporada 14 de la serie optará por un enfoque más continuista y mantendrá al grueso de su reparto, prescindiendo además de grandes incorporaciones. Sí que habrá regresos puntuales, como el ya sabido de Paz Padilla, pero todo apunta a que no habrá ningún personaje nuevo que vaya a aparecer de forma regular.

Tal y como informó Formula TV, la temporada 14 de La que se avecina iniciará su rodaje en abril de 2023, manteniendo, claro, la ubicación de Contubernio 49 como set principal.

'La que se avecina' Temporada 14: fecha de estreno

La temporada 14 de La que se avecina contará con 8 episodios y su estreno está previsto para este mismo 2023. Teniendo en cuenta la fecha del rodaje, lo más probable es que su lanzamiento se produzca alrededor de un año después de su decimotercera entrega. Y como viene siendo habitual últimamente, primero se verá de forma exclusiva en antes de su emisión en abierto por parte de Telecinco.

'La que se avecina' Temporada 14: reparto

José Luis Gil no regresará como Enrique Pastor, pues a día de hoy no se cuenta todavía con su vuelta. Recordemos que el actor todavía está recuperándose del ictus que sufrió en noviembre de 2021. Lo último que se supo fue un mensaje de su hija Irene señalando que "solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí" en referencia a una recuperación plena de su padre, pero la cosa no está todavía del todo clara.

'La que se avecina' Temporada 14: argumento

El final de la temporada 13 de La que se avecina comenzó con la muerte de Pilar, madre de Berta. Evidentemente, esto ha traído consecuencias: Berta descubre al leer el testamento que la persona que creía ser su padre biológico no lo fue, por lo que acaba sumida en una espiral de drogas y toma una decisión inesperada. El dinero de la herencia se utilizaría para crear un refugio de animales, pero tras una serie de desencuentros, finalmente lo emplea para volver a abrir Mariscos Recio y hacer que Antonio encuentre de nuevo la ilusión. Al fin y al cabo, esa era la voluntad de su madre dado que había retomado la relación con su yerno.

Por otro lado, Antonio Recio quiere ser presidente de Conturbernio 49, pero no parece que sea nada sencillo. Y claro, tampoco puedo marcharme sin hablar de la ruptura de Maite y Alonso, relación que ha durado menos que la primera ministra británica en el poder. Las responsabilidades familiares de Alonso han terminado por superar a Maite, y este era el mejor final posible. ¿Volverán en la temporada 14?

Finalmente, Amador sigue sin encontrar el rumbo de su vida: podría haber conseguido el trabajo de sus sueños después de recibir halagos de su jefe vendiendo colchones, pero finalmente sus meteduras de pata se cargan su vida por completo. Ni un taller sobre emociones le ayudó a cambiar y dejar de mentir

