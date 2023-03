Desde que Raúl Castaño se hiciera con el bote de 'Pasapalabra', son muchos los rumores que se han desatado sobre el estado anímico de su contrincante, Orestes Barbero. Tras saber quién se llevaba el premio, Orestes desaparecía en combate y la presentadora Susanna Griso fue una de las que criticó la ausencia en los medios del participante. La presentadora no acababa de entender por qué había guardado silencio ya que eso daba lugar a especulaciones. "Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo", eran las palabras exactas de la presentadora. Palabras que ha querido discutir su compañero Alfonso Arús.





80sThen80sNow (Twitter)

"Es verdad que él es una persona muy discreta, aunque haya participado en un programa de televisión, en este concurso,, se valoraba desde la sección de zascas de Aruser@s por María Montoya y no era ella sola la que tenía una opinión sobre la decisión del participante. El presentador Alfonso Arús también daba un paso al frente en el mismo sentido que su compañera:, pero también coincido en que no tiene por qué dar explicaciones. Si no quiere, pues no quiere y ya está".