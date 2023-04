Rosario Mohedano nos desvela sus secretos en 'El test de los famosos'. La prima de Rocío Carrasco se considera una mujer fuerte, trabajadora, constante, a la que le gusta mucho la música y disfrutar de los suyos. La artista no cuenta que ha tardado en sacar este 'single' porque es lo que se merecía esta nueva canción. "Hay que darle esa importancia y ese trabajo que se merecen las canciones".

Para Rosario ha cambiado mucho la música porque en el año 2007 no se le pasaba por la cabeza componer, algo que ya domina a la perfección: "En el 2011 empiezo a escribir, asiento mis bases, sigue trabajando, sigue dando conciertos, sigo dedicándome a lo que más me gusta y en 2017 saco mi primer disco escrito íntegro por mí".

La necesidad de componer viene porque las canciones que le enviaban los compositores no las sentía suyas. Es en ese momento cuando toma la decisión de lanzarse.

La sobrina de Rocío Jurado dice que no le ha pesado para nada ser familiar de 'La más grande'. Nunca le ha afectado a nivel personal ni profesional, aunque no puede decir lo mismo de su prima Rocío Carrasco tal y como nos confesaba en una entrevista en EXCLUSIVA.

Además de su carrera profesional y de posar como modelo para DIEZ MINUTOS, Rosario Mohedano nos ha hablado de lo importante y decisivo que fue para ella ser madre: "Ser madre cambió mis valores, mi manera de actuar y podría decir desde que soy madre me desvivo por ella, soy otra persona".

Razón por la que no entiende que su prima Rocío Carrasco no vea a sus hijos. "No me entra en la cabeza", sentencia Rosario Mohedano. ¡Todo esto y mucho más en el vídeo!