Rosario Mohedano abre su corazón para DIEZ MINUTOS y ofrece para nuestra revista su entrevista más sincera en la que habla de su carrera en la música y de su familia. La cantante protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' para hablar de su nueva canción, 'De qué vas', una tema con tintes autobiográficos en cuyo videoclip participa su prima Gloria Camila y que escribió en 2018 cuando se sentía machacada por ciertas personas de 'Sálvame'. Además, la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito comenta su relación con su prima Rocío Carrasco y lanza un contundente mensaje: "Mi prima Rocío no me va a pedir perdón, su verdad no es la mía".

Rosario Mohedano habla, alto y claro, de su carrera como cantante y de su familia y, además en nuestro 'Gente con estilo', posa con la mejor moda de la nueva temporada. La cantante, feliz con el rumbo de su carrera, se convierte en modelo por un día para DIEZ MINUTOS y muestra las tendencias más coloridas de la primavera-verano. Estas prendas y complementos no pueden faltar en tu armario para triunfar con la llegada del calor y ser la más guapa de tus eventos.

La cantante lleva una blusa de Pomeline; americana de Zara y vaqueros de Sfera.



La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito luce un vestido de Panambi y pulseras de Osb.

Rosario Mohedano viste un traje de chaqueta y pantalón de Alba Conde; zapatos de Magrit, y gargantilla de Swarovski.



La cantante lleva un vestido de Zara; zapatos de Magrit, y pulseras Osb.

La cantante luce un top y falda, ambos de Panambi; sandalias de Magrit, y collar de Swarovki.

Cita en... San Paolo Pizza Bar

Quedamos con Rosario en el nuevo restaurante que ha unido al Grupo Rubaiyat y Deco Lima, creador de las pizzerías Bráz. Un espacio distendido donde se puede disfrutar del buen vino, cócteles y sobre todo de las pizzas paulistas, al estilo brasileño, que están deliciosas.

Su belleza al descubierto

Antes de irme a la cama... Me quito la pintura.

Mi perfume... Alien, de Thierry Mugler. Fue el último regalo que me hizo mi tía Rocío. Llevo 17 años usándolo.

Tardo en maquillarme... Los días que no trabajo, no me maquillo.

Voy a la peluquería... Me tiño en mi casa y me corta el pelo mi madre.

Mi producto de belleza ideal... Una espuma para el pelo que huele a vainilla.

En mi bolso llevo... Pañuelos, brillo, suero fisiológico...

En mi baño hay... De todo.

Dieta... No hago. Me encanta comer y como soy nerviosa no engordo mucho.

Ejercicio... Mis hijos son mi ejercicio y mi psicólogo.

Cirugía estética... Me he puesto vitaminas. Estoy pensando en hacerme algo porque la edad se nota.

Mascarilla de macadamia, de Belma Kosmetik.

Cepillo ceramic iónico, de Belma Kosmetik.

Aceite de macadamia, de Belma Kosmetik.

Macadamia Xtreme Spray, de Belma Kosmetik.

Rosario Mohedano posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

