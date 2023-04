add instagram

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

A pesar de que no está en su mejor momento profesional, Marta Riesco está feliz con su vida personal."Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017. Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses", comentaba Marta por sus redes sociales. Su mayor apoyo en estos momentos es su pareja, Antonio David Flores , que sabe lo que es pasar por un momento así. Para pasar el mal trago,Antonio David Flores y Marta Riesco se han alojado este fin de semana en La Posada de Sojo, próxima a la Plaza de la Corredera y el Templo Romano. En su primera noche en la ciudad, el colaborador y la periodista cenaron en el restaurante Tellus y degustaron unos platos muy apetitosos. Tras descansar en su exclusivo alojamiento, la pareja puso rumbo a Patio del Posadero, donde disfrutaron de un completo brunch digno de película. Allí se dejaron ver de lo como nos tienen acostumbrados: muy cariñosos, y no quisieron dejar pasar la oportunidad de fotografiarse en su rooftop, junto a la piscina. También sacaron tiempo para visitar la ciudad palatina de Medina Azahara y gozar de un tiempo espectacular.Para concluir un fin de semana de ensueño, la pareja disfrutó de la Semana Santa cordobesa, con espectáculo flamenco incluido y degustaron los platos estrellas de la ciudad: el salmorejo y los flamenquines.Este viaje seguro que le ha servido a la pareja para consolidarse más y para que la periodista desconecte de su vida profesional.Se cierra una ventana, pero se abre una puerta. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional", era el consejo que le daba el malagueño a su chica.