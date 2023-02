Marta Riesco está dispuesta a soltar todo lo que siente. Quizás es una manera de hacer terapia, pues se encuentra de baja tras sufrir una crisis de ansiedad y ser apartada de su trabajo como reportera de calle. Una noche de insomnio le ha hecho reflexionar sobre la primera mujer de su pareja. La reportera ha hablado alto y claro sobre lo piensa de ella de los hijos de su novio. Sin miedo a nada, Marta Riesco ha cuestionado el papel como madre de Rocío Carrasco y ha defendido a Antonio David como padre ejemplar.

Parece que una fotografía que compartía su compañera Isabel Rábago con Rocío Carrasco la hacía estallar. En ella la periodista y abogada se mostraba públicamente muy orgullosa de la reconstrucción de su amiga tras una temporada muy dura. Unas palabras que han hecho estallar a Marta Riesco para defender a su pareja Antonio David Flores.

"Desde algún tiempo la salud mental solo vale para algunas personas. Para otras, en cambio, el escarnio público. Por lo menos ahora. Dentro de poco, los buenos serán los malos y al revés. Lo viviréis. Lo viviremos. Mientras las víctimas no están en esta foto ni son las que escriben", señala la periodista junto a la fotografía.

Para después explicar el miedo que tiene la gente a hablar: "Nadie habla por miedo, nadie cuestiona por miedo. Pero qué pena que te estés perdiendo personas tan extraordinarias y maravillosas mientras todo el mundo hace como si nada pasas. Qué pena que te pierdas un corazón tan inmenso. Y qué pena que la gente haga que lo entiende solo por miedo. Es vergonzoso que se aplauda esta actitud. Mientras su familia, sin un poder adquisitivo ni parecido al que has conseguido a golpe de documental, siga luchando para que salga adelante", escribe la periodista a través de sus historias de Instagram.

Marta ha terminado defendiendo a su pareja Antonio David como padre: "Se ha arremetido duramente con las personas que lo han criado y se le ha aplaudido cualquier ataque con la persona con la que está día a día. Con la persona que le da de comer, que le lleva al instituto… Ahora que llevo tantos días con él y que estoy sin poder dormir por todo lo que me ha ocurrido en el trabajo… él me anima día y noche mientras yo me pregunto: ¿nadie va a hacer la gran pregunta? ¿por qué somos los malos el resto? ¿por qué se dispara a la gente que le hacemos feliz? ¿dónde estabas tú en esas Navidades, en esos cumpleaños, en esas conversaciones? ¿por qué está prohibido hablar de esto?", termina.

