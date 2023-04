This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este año habrá un cambio importante en Eurovisión . El festival está a la vuelta de la esquina yde cara a mayo. Una cosa que nos ha sorprendido es el cambio de la figura del portavoz del jurado que dará los votos de España en la noche de la gran final. La encargada de dar los 12 puntos de España al país elegido no será este año Nieves Álvarez. La modelo lleva haciendo este papel desde el 2017 pero ahora de la tarea se encargará otra persona.. La artista ya participó en el festival como candidata a representar España hace nueve años con la preciosa canción 'Dancing in the rain'. Parece que la cadena ha escuchado a los fanáticos del concurso y cree que la mejor de las oportunidades es que los artistas nacionales que hayan pasado por el festival tengan visibilidad al ser los encargados de dar los votos.En 2014, Ruth Lorenzo se proclamó vencedora de 'Mira Quién va a Eurovisión' con su canción tras un empate técnico con su compañera Brequette para participar en la final de Copenhague del 10 de mayo. Su canción, compuesta por ella misma,Desde entonces, la cantante ha seguido muy ligada al concurso. Fue madrina de la 'PrePartyES' y también se proclamó ganadora de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'. Este mismo año fue elegida por el ente público para presentar cada semana 'Cover Night', el nuevo espacio musical de TVE, en el que también participa como jurado nuestra abanderada de 2022, Chanel.