Blanca Paloma estrena el vídeo oficial de 'Eaea' para el festival de Eurovisión. RTVE ha presentado el videoclip de la canción con la que España compite en el certamen de 2023 que se celebra en Liverpool entre el 9 y el 13 de mayo siendo éste último el día señalado en el calendario para la gran final. Tras su victoria en el Benidorm Fest 2023, Blanca Paloma continúa con su preparación para Eurovisión y presenta el vídeo de 'Eaea', bajo la dirección de Ángel Pastrana y producido por RTVE en colaboración con Viura Estudio. En el vídeo hay mucho simbolismo y el juego de luces y sombras es fundamental para simular el trance que significa 'Eaea'. Tiene una duración de tres minutos y medio y son ocho secuencias en las que Blanca Paloma, que ya cantó esta canción frente a los Reyes, ha contado con la compañía de cinco bailarinas: Paloma Scharfhausen, Angélica Moyano, Paula Valbuena, Paula Gironi y Amanda Nóbrega.

En el vídeo oficial de 'Eaea' para Eurovisión se han aportado elementos diferentes a la escenografía que triunfó en el Benidorm Fest. Blanca Paloma aparece rodeada de más de 300 velas, tiene unas telas que flotan a su alrededor y además cobran importancia las sillas. "Las sillas fueron un descarte de la puesta en escena de Benidorm, pero quería incluirlo en el videoclip porque para mí tienen mucho simbolismo. Cuando empecé a cantar en público lo hacía sentada porque no me sentía con la valentía suficiente para hacerlo de pie. Levantarme de esa silla representa el momento de ocupar mi espacio como artista", cuenta la cantante.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La coreografía del videoclip de 'Eaea' para Blanca Paloma es obra de Paula Quintana. La cantante luce un diseño de Lucía Cano: un poncho de encaje blanco con flecos blancos a modo de mantón que, al abrirse, simula unas alas. Tras la publicación de su vídeo oficial, Blanca Paloma se prepara para presentar por Europa su canción que representa a España en Eurovisión. Ya está confirmada su participación en la PrePartyES de Madrid el próximo 7 de abril y el día 15 de ese mismo mes en el 'Eurovision in concert' de Amsterdam.