Kiko Rivera vuelve a la televisión tras su veto en 'Mediaset'. El hijo de Isabel Pantoja estaba totalmente desaparecido del foco mediático tras su último contratiempo de salud. La vida del dj dio un giro de 180º el pasado 20 de octubre, cuando ingresó de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus. Tras su salida hospitalaria, Kiko Rivera parece estar cumpliendo con los propósitos que se puso para mantener una vida saludable y ha conseguido perder algunos kilos. El DJ está muy contento por cumplir sus objetivos con su dieta alimentaria, y por su Instagram contaba que había perdido "10 kilitos". Ahora que se encuentra mejor, el hermano de Isa Pantoja vuelve a la televisión pero en una cadena distinta.

El dj irá como invitado este miércoles 5 de marzo al programa presentado por Julia Otero, 'Días de tele'. Exactamente, el hijo de la tonadillera no acudirá al plató de TVE de manera presencial, sino que entrará por videollamada y se involucrará en la entrega dedicada a la amistad y cómo se refleja en la pequeña pantalla.

La última vez que vimos a Kiko Rivera en televisión fue a comienzos del mes de febrero cuando fue entrevistado por David Broncano en 'La resistencia'. En el caso de programas de Mediaset, su última aparición fue en un 'Deluxe' emitido en mayo del 2022, 7 meses antes de que cambiase la dirección del grupo audiovisual.

No sabemos si Kiko Rivera habrá perdido amistades por el camino, pero lo que sí se conoce es el enfrentamiento continuo que tiene con su familia. En estos momentos el sevillano no tiene a penas relación con su madre y su hermana, que pronto pasará por el altar, no quiere saber nada de él.