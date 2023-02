Kiko Rivera está feliz con los logros de salud que está consiguiendo. Kiko sufrió un ictus en 2022 -el susto más grande de su vida-, pero su estado de salud ya se está recuperado desde aquel varapalo. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja ha confesado a través de sus redes sociales cuántos kilos ha perdido desde entonces. Mientras su madre, Isabel Pantoja está de gira por América, él cuenta su evolución de salud.

Tras su salida hospitalaria, el hijo de Paquirri está cumpliendo su propósito de mantener una vida saludable, y parece que lo está llevando bastante bien. Cuatro meses después de estar ingresado en el hospital virgen del Rocío de Sevilla, el DJ está muy contento por cumplir sus objetivos con su dieta alimentaria, y en esta ocasión, ha utilizado su perfil de Instagram paran contarnos como van sus metas: "10 kilitos perdidos ya", señalaba el hermano de Isa P en una foto de sus pies subidos a una báscula.

Actualmente, Kiko Rivera pesa 89,94 kilos, pero ahora, tras esta gran pérdida de peso, el marido de Irene Rosales -con quien se dio el 'Sí, quiero' hace siete años- se encuentra imparable con este reto y se propone otra meta: "Objetivo, 80 kilos", agregaba en la imagen con un emoticono de un brazo sacando músculo, dando a entender que se encuentra muy motivado con sus objetivos y que va a por todas.

Instagram

Bien es cierto que recientemente el primo de Anabel Pantoja -quien acaba de firmar su divorcio con Omar Sánchez- fue pillado comiéndose una hamburguesa en las calles de Madrid, una imagen que no demostraba la vida saludable que quiere llevar tras su ictus. En este sentido, después de los múltiples comentarios que recibió, decidió dar explicaciones en sus redes sociales: "Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello", señalaba. Aún así, en su última aparición en 'La resistencia' -el programa de David Broncano- hacía hincapié en sus nuevos hábitos: "Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo", explicaba.