Blanca Paloma retoca su canción para Eurovisión

Blanca Paloma retoca su canción antes de ir a Eurovisión. Descubre cómo se prepara la artista para el Festival europea de la canción que tendrá lugar el próximo 13 de mayo en Liverpool, Inglaterra. La cantante alicantina de 33 años viajará en las próximas semanas a Reino Unido para representar a España con su 'Ea ea', pero mientras prepara su actuación, que segura que se coloca entre las favoritas, Blanca Paloma asiste a diferentes eventos para promocionar su canción.

El último lugar al que acudió la cantante fue a 'Israel Calling', un preparty de Eurovisión que tuvo lugar en 'Tel Aviv' donde la intérprete presentó una nueva versión de 'Eaea'. La nueva versión renovada de la canción que representará a España en Eurovisión tiene un cambio al inicio que logró una gran ovación del público.

Blanca Paloma y José Pablo Polo, compositor y productor de la canción han optado por una apertura distinta a la que presentaron en Benidorm Fest 2023, donde la cantante se alzó como la ganadora. Es más larga y canta una variación de la nana. Ahora tendremos que esperar algo más de un mes para ver la canción completo con los cambios que le han hecho. Seguro que también nos sorprende con su trabajada puesta en escena.

La canción con la que nos representará en Eurovisión está dedicada a su abuela Carmen quien le heredó el gusanillo por el arte. Y es que, que a pesar de ser costurera contaba con una gran voz y aprovechaba cada momento para cantarla. "De pequeña me cantaba una canción andaluza que se reía de la muerte. Y desde que ella murió, siento que la tengo aquí en mi corazón", ha asegurado en varias ocasiones. El alma de su abuela estuvo presente en toda la actuación y es que incluso llevó en el backstage camisetas con su fotografía impresa.