Alejandra Rubio confirmaba el 31 de enero públicamente su ruptura con Carlos Agüera después de un año y medio. Según confirmaba ella misma, el joven no se había terminado de adaptar a su estilo de vida por lo que habían roto la relación aunque la joven confesaba que seguía queriendo mucho a su ex novio. Ahora, parece que todo indica que la joven ha dejado la soltería, algo que ha querido despistar.

Hace tan solo un día, hablando de los mensajes de la DGT de esta Semana Santa, Ana María Aldón confesaba que tenía claro el mensaje que pondría: "Yo quiero un novio", a lo que Alejandra Rubio eludía la respuesta: "Me tengo que sacar primero el carné", decía entre risas sin querer hablar si realmente estaba también buscando un novio o no porque, según 'Pronto', ya no lo estaría buscando.

Según ha publicado la revista, la hija de Terelu Campos habría comenzado una relación con un futbolista catalán que juega actualmente en Getafe, Carles Aleñá, de tan solo 25 años. Un joven catalán que se ha formado en la Masía del FC Barcelona transferido al Betis en 2020 y al Getafe desde el 2021 y que, a pesar de ser poco activo en las redes sociales, muestra su tierna faceta como hermano mayor.

La revista ha captado a la posible pareja demostrando su amor en público en un reportaje fotográfico en el que, según ha adelantado la propia revista, se puede ver al joven tomando algo con Alejandra Rubio y Terelu, quien se despide cariñosamente del deportista por lo que la relación estaría ya consolidada también con la madre.

Esta nueva ilusión le llegaría en un momento en el que la familia Campos necesita tranquilidad y es que el estado de salud de María Teresa Campos es el gran tema de preocupación de la familia que ahora está enfocada completamente en la periodista.