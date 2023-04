Carla Barber ha vuelto a sorprender a sus seguidores. La doctora, especializada en medicina estética, anunció el nacimiento de su segundo hijo el pasado 7 de abril. El parto estaba programado para el 22 de abril pero Carla rompió aguas y le practicaron una cesárea en el hospital de Las Palmas de Gran Canaria. Feliz, compartía la noticia en Instagram: "Con ímpetu, coraje y fuerza… así has llegado, antes de lo previsto como yo presentía. Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas ♥️", escribió la Miss España 2015.

Pero el adelanto del nacimento del pequeño no ha sido la única sorpresa. Durante su primer embarazo, Carla mantuvo en vilo a todos sus seguidores con el nombre de su hijo. En sus posts se refería a él como 'B' y cuando nació reveló que se llamaría Bastian. Con su segundo hijo fue distinto y, poco después de conocerse su embarazo, la doctora desveló que se llamaría Romeo. Sin embargo, in extremis, Carla ha decidido cambiar el nombre de su hijo y, como el de su hermano, también empieza por B. "Nada más escucharle y verle supe que su nombre no podía ser Romeo, como habíamos pensado ponerle", escribió en sus Stories.

Stories

Bosco ha sido el nombre elegido para sustituir a Romeo. En otro de sus post, añadía: "Nombre: Bosco; Primer apellido: Barber; Segundo apellido: Rguez. Mismos apellidos que su hermano Bastian desde que nació". De esta forma, Carla acababa con los rumores sobre el nombre y los apellidos (el segundo 'Rguez' podría ser la abreviatura de Rodríguez) que llevaría el pequeño.

Carla también ha revelado cómo se encuentra. "Tengo el cuerpo cansado y la mente agotada. Llevaba semanas sintiendo que mi bebé vendría antes de tiempo y no me equivoqué. Estos últimos meses han sido de muchos cambios, adaptación a nuevas situaciones y preocupaciones que he intentado llevar siempre con actitud positiva y la mejor de las sonrisas", escribía en referencia a su separación de Joseph, padre de sus dos hijos.