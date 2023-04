Carla Barber ha sido madre de su segundo hijo que ha nacido este mismo 7 de abril de 2023 en Gran Canaria. El pequeño, al que su madre ha decidido llamar Romeo, se ha adelantado tres semanas, por lo que calculamos que ha nacido en la semana 37. Un parto nada previsto, pues este mismo Viernes Santo la médico, especializada en medicina estética, iba a celebrar la 'Baby shower' del pequeño. Tal y como ha contado en EXCLUSIVA el tiktoker Abel Planelles. El joven cuenta que "ha ido todo fenomenal" y que tanto la madre como el niño se encuentran en perfecto estado.

Una feliz noticia que llega en un momento sentimentalmente convulso para la joven, pues hace solo unas semanas, Carla Barber confirmara su ruptura con Joseph, el padre de sus hijos. Por lo que parece que el empresario no ha estado presente en el parto. Aunque seguro que Carla ha estado muy arropada por toda su familia, a la que se encuentra muy unida. También seguro que es una gran alegría para su primer hijo, Bastián, que se convertirá en el mejor compañero de juegos y travesuras de su hermano pequeño, Romeo.

La modelo, coronada Miss España en el año 2015, confesaba que, aunque la ruptura se produjo hace unos meses, Carla ha llevado el duelo de la relación en silencio. Sin embargo, tras ello, ha dado el paso de romper el silencio lo que ha hecho que se sienta liberada. Ahora le toca lo más complicado: criar a dos hijos y mantener su éxitosa carrera profesional, algo que seguro que consigue. ¡Enhorabuena, Carla!