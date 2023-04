Carla Barber ha sido madre de su segundo hijo, Romeo. Unas semanas antes de lo previsto, la doctora ha sido ingresada en el hospital para dar a luz por cesárea a su bebé, justo el mismo día que estaba previsto que se celebrase la fiesta de bienvenida para el pequeño, el 'Baby shower', toda una sorpresa que ha salido perfectamente y se que la propia influencer anunciaba que el pequeño ya estaba aquí con una tierna fotografía. "Con ímpetu, coraje y fuerza… así has llegado, antes de lo previsto como yo presentía. Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas ♥️", escribía la doctora acompañado de una serie de fotografías donde mostraba que Bastian, su primer hijo, ya conoce a su hermano pequeño.

Pero esta no ha sido la única comunicación que la influencer ha hecho a través de las redes sociales, y es que también ha utilizado las stories para mostrar ese momento en el que se han visto los dos hermanos por primera vez.

"Momentos únicos", escribía junto a una imagen en la que el pequeño Bastian jugaba con su hermano en la cama del hospital. Una tierna fotografía que seguramente fue captada por la madre de la influencer o su hermana Claudia, quienes han sido su gran apoyo en este trance, despué de que Carla rompiera con el padre de sus hijos, Joseph. "No os imagináis lo increíble y rápido que ha sido todo. Cero dolor, nada de contracciones ni de malestar", escribía ya la influencer tras haber dado a luz, unas palabras que continuaba horas después al revelar que ya incluso se ha puesto de pie: "Estoy increíble, me he levantado sin problema y sin dolor. Una cesárea perfecta". "No tengo nada de dolor y camino perfectamente desde ayer; la cicatriz no ha sangrado", continuaba ya en casa.

Así, Carla Barber ha relatado que en este momento se encuentra "increíblemente bien" junto a su hijo y que a pesar de haber dormido solo una hora del tirón, se encuentra "perfecta" y en casa después de haber recibido el alta.

