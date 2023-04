Melani Olivares confiesa a Risto Mejide el momento más duro de su vida en 'Viajando con Chester'

La actriz fue una de las protagonistas del programa de Cuatro que trataba sobre parejas con diferencia de edad y habló de su propia experiencia ya que, con solo 18 años, mantuvo una relación con un hombre de 32 en Estados Unidos. "Yo me fui a vivir a Nueva York, me enamoré locamente de él y mantuvimos una relación en la que, sorprendentemente, al que insultaban era él" recordó y reveló que el motivo principal de las críticas que recibieron fue racista. "Porque era negro, fundamentalmente. Pero depende de en qué ambientes también. Él era modelo y era médico. Somos más clasistas en este caso. No es lo mismo un negro que viva en Lavapiés que un negro que sea jugador de baloncesto, el baloncesto es como mejor pero es igual de negro que el otro", contó. ""Estuve tres años viviendo en Nueva York con él y cargaban contra él. Le decían que era un asaltacunas. Yo tenía 18 años pero parecía más pequeña, mucho más pequeña. Entonces eso era 'tiene una blanca joven'. Era doble odio, yo era un doble trofeo porque era joven, blanca y mona", reveló.

Melani Olivares, que se acaba de despedir de su papel en la serie 'Amar es para siempre', reveló a Risto Mejide en 'Viajando con Chester' que, al lado de esta pareja, vivió un momento traumático al perder el bebé que esperaban en el último trimestre. "Perdí el bebé con 7 meses (...) Tengo 50 años. Ahora tengo 3 hijos. Igual no era el momento. ¡Qué bestia soy a veces!", explicó. Tras el aborto, la pareja se mudó a Los Ángeles y de ahí a España donde su relación terminó. "Creo que no era el momento", aseguró la actriz que se ha declarado bisexual. Además, hizo una reflexión sobre las relaciones de pareja. "Tenemos esa extraña costumbre de juzgar, entrometernos y no dejar ser al otro como le dé la gana… Si hay algo que tengo claro, es que el no juzgarme a mi, ni al otr@", dijo.