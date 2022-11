Han pasado años desde la emisión del último programa en que Risto Mejide y su Chester recibieron a Itziar Castro y Joan Roca. Desde marzo de 2019 no volvíamos a ver nuevas entregas de uno de los formatos de entrevistas o, como al propio presentador le gusta decir, conversaciones, que más adeptos tenía en televisión. Pero tras unos sutiles aperitivos en sus redes sociales, Mejide ha compartido una pequeña promo en la que confirma que el famoso sofá y él volverán a reencontrarse muy pronto en Cuatro.

De momento, podemos contar pocos detalles, pero sí sabemos que Risto Mejide volverá a estar al frente del formato. No podemos desvelar quiénes serán los primeros invitados, porque aún no se ha revelado ningún detalle de las nuevas emisiones pero, si nos ceñimos al contenido de la promo difundida por Mediaset, podemos avanzar que el regreso del programa se producirá muy pronto, probablemente de cara al comienzo del nuevo año 2023.

Risto Mejide vuelve a sentarse en el Chester

Una de las principales puntualizaciones de este anuncio es que, tras cuatro ediciones en que el formato pasó a llamarse simplemente Chester, para su temporada 9 recupera el nombre original, Viajando con Chester. Esto nos da una pista de cómo se producirá el regreso del programa, pues según el escueto avance de Cuatro a propósito de esta esperada vuelta, apenas concretaba que tanto Risto Mejide como su Chester vuelven a recorrer España y lo hacen para buscar nuevas historias y acoger a nuevos rostros dispuestos a hablar de los temas que más nos preocupan.

¡¡¡¡NOTICIÓN!!!! 🍾🍾🍾🍾



¡Risto y Mariló presentarán las campanadas en Mediaset esta Navidad! https://t.co/GgQO0aWmxD #TodoEsMentira27O pic.twitter.com/KYAnqvky2u — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 27, 2022

Parece que el arranque de 2023 de Risto será un poco más halagüeño que el final de este 2022. Tras la noticia de su separación de Laura Escanes, el propio presentador expresaba su esperanza de comenzar un año mejor que el presente cuando hizo el anuncio en Todo es mentira de que él y Mariló Montero serían los presentadores de las Campanadas de Mediaset. Con la vuelta de Viajando con Chester las buenas noticias se suceden en la vida de Mejide.