En más de una ocasión, Kiko Matamoros El colaborador y su chica están a punto de pasar por el altar y son muchos los planes que tienen para un futuro próximo. Kiko es padre de cinco hijos, cuatro de su matrimonio con Marián Flores:. Ahora que han pasado los años, el colaborador sabe que no ha sido "un buen padre" y a día de hoy se arrepiente mucho. Tiene muy buena relación con todos sus hijos menos con Anita Matamoros , que en estos momentos no tienen ninguna relación. En su último episodio de su pódcast 'Amar para vivir', Matamoros y Marta López recibían una visita muy especial. La de su hijo Diego Matamoros."Soy un mal padre", aseguraba Matamoros a punto del llanto. Según el colaborador de 'Sálvame' , uno de los motivos principales que le han llevado a actuar de la manera incorrecta en el pasado con sus hijos soncon un padre excesivamente duro. Sus hijos comprenden que la infancia de su padre fue complicada y, aunque se han peleado muchas veces, el amor que se sienten es infinito. El influencer ha querido rescatar el mensaje que le envió su padre cuando se separó de su madre, y Kiko se emocionaba: "Diego Matamoros admira a su padre: "Era serio, pero nos inculcaba cultura.El colaborador ha querido conocer el pensamiento de su hijo Diego sobre una nueva paternidad y lo aceptaría feliz: "Me parece bien. Si quieren ser padres es una decisión de ellos. Tengo hermanas a cascoporro, tengo sobrinos... Si quiere tener otro hijo, genial. Habrá que pensar que yo no tenga".