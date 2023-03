Kiko Matamoros y Marta López están en la recta final de cara a la boda que celebrarán este verano, concretamente el próximo mes de junio. Un evento en torno al que se está generando una gran expectación, sobre todo después de los detalles que la pareja ha dado en su videopodcast para Mtmad en el que hablan sin tapujos de su vida en pareja, su relación y su futura boda. Además, en declaraciones en todo tipo de entrevistas, Kiko ha dejado clara la ilusión que le hace esta boda y lo emocionante que sería para él que estuviera toda su familia, incluidos sus hijos a pesar de la tormentosa relación que tiene con muchos de ellos.

De hecho, la relación más caótica es la que mantiene con su hija Anita Matamoros, con quien no se habla desde hace años, llegando incluso a que ella, mucho más unida a su madre Makoke, reúse de su apellido paterno queriendo quitárselo legalmente, algo que ha dolido mucho a Kiko.

Pablo Cuadra Getty Images

Ahora, Kiko ha manifestado en varias ocasiones que quiere hacer borrón y cuenta nueva con su hija, aunque no lo ha conseguido, teniendo esta incluso tensión con Marta. ¿Qué mejor sitio para hacerlo que en su boda? Por esto no es descabellado que Anita acuda finalmente junto a sus hermanos al evento familiar por lo que ha sido preguntada por ello en el evento de presentación del podcast de su amiga, Laura Escanes, 'Entre el cielo y las nubes'.

La joven influencer ha revelado que, efectivamente, hay una boda que le hace mucha ilusión a la que asistirá este verano pero no será la de su padre: “La boda que tengo este verano es la de Loreto Sesma y Willy Bárcenas, que me hace mucha ilusión”, ha comentado, sin querer dar más detalles sobre el enlace familiar: “No te comento nada de eso porque no es nada nuevo. Yo me mantengo al margen, como siempre y no comento nada de eso".