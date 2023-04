Tamara Falcó se ausenta de 'El Hormiguero' y Pablo Motos lo explica

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La Marquesa de Griñón está inmersa en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva , y es que ya le queda poquito. Ana Boyer nos contaba en exclusiva que, aunque aún no tiene vestido para el gran día,, al igual que sus hijos. Su hermana la está ayudando mucho con todo lo relacionado a la boda y parece que va todo como la seda, ya que estos días atrás, los futuros novios disfrutaban de un viaje paradisiaco.Aunque no es la primera vez que desconectan del estrés de los preparativos, la pareja ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para elegir un mágico destino : Bali. Una escapada que compartían con sus seguidores en sus redes sociales donde posaban en diversos puntos muy conocidos de la capital indonesa. Este jueves 13 de abril, Tamara Falcó no acudía a su puesto de trabajo? ¿Tendrá algo que ver con este viaje?La hija de Isabel Preysler era sustituida en la tertulia por su compañera María Dabán y Pablo Motos excusaba a la Marquesa:comenzaba diciendo el presentador. Por lo visto la tertuliana ha caído enferma. "Tamara está malita pero la semana que viene vuelve". Quizás los cambios de temperatura o alguna comida exótica indonesia le ha sentado mal a Falcó pero pronto la veremos en acción de nuevo.