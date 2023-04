Ana Boyer ha regresado a España y está aprovechando estos días para estar con los suyos. Desde la ruptura con Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler está bastante apartada de foco y su hija le está devolviendo la alegría con sus nietos. También estos días en España, Ana Boyer está ayudando en todo lo que puede a su hermana Tamara Falcó con todo los preparativos de su gran boda. Hemos podido hablar en exclusiva con la hija pequeña de Isabel Preysler y nos cuenta cómo están siendo estos días en familia.

La mujer de Fernando Verdasco nos contaba en la nueva presentación de la firma Trucco que está de lo más ilusionada con la boda de su hermana e Íñigo Onieva. ¿Tiene ya el vestido? "Todavía no. Espero encontrarlo a lo largo del mes que viene". El gran día está a la vuelta de la esquina y conoce todos los detalles del vestido de la novia. Nos asegura que nos sorprenderá: "he estado en la primera prueba y me ha gustado, pero creo que la versión final no va a tener nada que ver con lo que hemos visto. Todavía no tiene las telas. Es tanta la ilusión que tiene por esta boda que espera tener un papel fundamental ella y sus pequeños. "Mi hijos serán los pajes en la boda de Tamara. Y yo espero ser testigo".

Gtres

A Isabel Preysler se le cae la baba con sus nietos: "Está como loca. Cuando estamos aquí, intenta estar todo el tiempo con ellos. Los niños la adoran y la tienen loca. Juega co mucho con ellos, hasta al escondite", nos contaba. Aún así, Boyer no tiene pensado venirse a vivir a España, de momento: "Estamos bien en Qatar, pero yo creo que en un futuro volveremos. En un futuro lejano". A la hija de Isabel Preysler se le criticó mucho por dejarlo todo para dedicarse en cuerpo y alma a su familia y seguir la carrera profesional de su marido, pero ella está feliz. "No cambio por nada del mundo el tiempo que puedo pasar con mi familia y mis hijos, porque lo disfruto".