Jordi Cruz, el jurado más implacable de 'Masterchef' y Rebecca Lima van a ser padres. Ha sido la empresaria de moda y arquitecta brasileña la que ha anunciado la feliz noticia a través de sus redes sociales. "El regalo más grande", escribía la guapísima novia del jurado del programa culinario a través de sus redes sociales. Junto a varias fotografías en blanco y negro, en la que podemos ver su incipiente tripita de embarazada, la modelo mencionaba a su pareja. Aunque el jurado de 'Masterchef' es, muy celoso de su intimidad e intenta mantener su vida privada alejada de las cámaras, era inevitable que Rebecca Lima compartiese la feliz noticia de su próxima maternidad.

Una noticia que recibía un aluvión de mensajes de amor y comentarios positivos para ambos. Cristina Pedroche, que también se convertirá en madre el próximo mes de julio, Rachel Valdés o Onna Carbonell son solo algunas de las famosas que han querido felicitar a la pareja tras conocer que se van a convertir en padres.

El broche de oro a su historia de amor

Un embarazo que sella de una manera perfecta los cinco años de relación que llevan la empresaria y el chef. Desde que se conocieron, ella nos ha hecho partícipes de su relación a través de diferentes fotografías que ha ido compartiendo en redes sociales. A diferencia de él, que suele ser muy discreto, ella no esconde su amor. Y esta noticia no iba a ser menos. La arquitecta y empresaria ha querido compartir con sus seguidores su embarazo de una manera muy natural y mostrándose de lo más feliz con su barriguita.

Jordi Cruz, de momento no ha reaccionado a la noticia, ni tampoco la ha compartido. Pero seguro que la intimidad se muestra de lo más entusiasmado con su próxima paternidad. Desde DIEZ MINUTOS nuestra más sincera enhorabuena.

