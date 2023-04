Cristina Pedroche, muy emocionada con las primeras pataditas de su hija

Cristina Pedroche ha sentido, por primera vez, las pataditas de su bebé. La presentadora se ha mostrado muy emocionada un vídeo que ha compartido a través de su perfil personal de Instagram en el que muestra este tierno momento del embarazo que marca un antes y un después en los padre. En el vídeo podemos ver como su bebé se mueve dentro de la tripita de la presentadora. Y Cristina Pedroche lo tiene claro "es la mejor sensación del mundo".



La de Vallecas se convertíra en mamá primeriza el próximo mes de julio y todo esto es nuevo para ella. Confiesa que "o sabía que se podía sentir tanto amor". La presentadora está muy feliz con la llegada de su primera hija. "Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada.Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre".

Con estas preciosas palabras Cristina Pedroche ha desvelado cuál es ahora su pasatiempo favorito. Y es que, como ella siempre ha dejado claro está ahora "rellinita de amor".

A pesar de lo bonito del vídeo ha habido sitio para la polémica. Un elemento que ha llamado la atención a sus seguidores ha sido el uso de piercing en el ombligo. La presentadora madrileña todavía lo lleva puesto, algo que han cuestionado sus seguidores.

Por eso, Cristina Pedroche ha tenido que dejar un comentario al respecto: "Tantos comentarios sobre el piercing del ombligo…gracias por los consejos pero me fío de mi ginecóloga. Llevo una barra de plástico flexible apta para embarazadas". Dejando claro que sabe muy bien lo que hace. Así lo demostraba también practicando yoga y haciendo posturas invertidas para sorpresa de todos.