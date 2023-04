Kiko Matamoros siempre ha tenido un relación muy complicada con sus hijos. Su separación de su primera mujer, la hermana de Mar Flores, cuando los más pequeños eran solo unos bebés ha fomentado que el colaborador de 'Sálvame' no haya estado presente en los primeros años de su vida. Kiko Matamoros ha hecho una confesión de su hija Irene que nos ha dejado impactados y no es otra que se siente en deuda con ella.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa que se siente en deuda con ella y destaca lo bondadosa que ha sido con él a pesar de su permanente ausencia durante su infancia. Su hija siempre le ha tendido el brazo y "ha tenido una reacción maravillosa", ha confesado de lo más sincero.

El colaborador de 'Sálvame' se ha mostrado muy sentimental a la hora de mencionar el vínculo que tiene con su hija Irene. La benjamina de los hijos que Kiko Matamoros tuvo con Marián Flores siempre se ha mantenido alejada de los focos y del mundo mediático. A diferencia de sus tres hermanos más mediáticos: Diego, Laura y Anita. Los dos primeros conocidos por su participación en diferentes realitys de Telecinco como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes' y la benjamina por su popularidad en redes sociales.

Irene en cambio se ha centrado en sus estudios, algo de lo que Kiko Matamoros se siente muy orgulloso, no tanto del poco trato que han tenido: "Hemos tenido muy poco contacto", ha explicado. "Me siento endeudado con ella", ha admitido explicando los motivos de manera muy sincera pues cree que a pesar de todo ella siempre se ha mostrado a tener una buena relación con él.

Aunque la situación entre Kiko y sus hijos se ha calmado, el colaborador se abre en canal para hablar de la hija menor de su primer matrimonio."Yo siempre he dicho que nunca me he considerado un buen padre", explica Matamoros.

Justificando en parte este papel por el trato que ha tenido en su infancia: "Huyes de un modelo y posiblemente te equivocas. He sido muy permisivo".