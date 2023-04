¿Qué relación mantienen Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, e Isabel Preysler?

La reina de corazones lleva muchos meses soltera, algo que llama especialmente la atención. Tras su ruptura con Mario Vargas Llosa, a Isabel Preysler se le ha relacionado con Alfonso Díez, el exmarido de Cayetana Fitz-James Stuart. Todo comenzó con una cena que protagonizaron Nuria González y Tomás Terry. En un restaurante de la zona de Chamberrí se pudo ver a Isabel Preysler y Alfonso Díez, compartiendo cena con amigos en común. Pero parece que entre ellos dos no existe nada más allá que una relación cordial. Así lo ha dejado claro Nuria González, que se encontraba con ellos en la famosa cena.

La empresaria ha reaparecido en el estreno musical de 'Oco The show'. En unas declaraciones a 'La Razón' ha dejado claro que no hay nada más que una amistad entre Isabel y Alfonso: "No voy a hablar, de verdad, os pido por favor que no. Pero de verdad que no hay nada, son amigos, olvidaros", ha explicado tajante.

GSR/KLA

Al viudo de la duquesa de Alba no le hizo ninguna gracia que se le relacionase con la madre de Tamara Falcó. "Es un despropósito" afirmaba indignado. Por su parte, la reina de corazones no ha hecho declaraciones al respecto, por más que algunos medios se empeñen en buscarle novio, ella ya dejó claro que, tras su ruptura con el novelista, se encuentra en un momento de su vida en el que está centrada en su familia, especialmente en sus nietos.

Además, en menos de tres meses para por el altar la única hija que queda por casarse, que no es otra que Tamara Falcó. Una boda donde seguro que Isabel Preysler acaparará todas las miradas.

gtres