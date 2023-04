Anna Ferrer ha revivido cómo fue la despedida de Antonio, el marido de su madre . De vez en cuando a la joven le gusta abrirse en canal con sus seguidores y hablar en profundidad de temas más intensos, dejando a un lado las colaboraciones y el día a día de una influencer. Durante el fin de semana,Durante los meses de cuarentena, Antonio, el marido de Paz Padilla , pasó por el peor momento de su enfermedad. Si embargo,Finalmente, en julio de ese mismo año, Antonio Vidal falleció a causa de un tumor cerebral."Aunque fueron unos meses muy muy duros, no solo por lo que estábamos viviendo a nivel mundial, sino personalmente por la enfermedad del marido de mi madre, una de las personas más importantes de mi vida". Fue un momento muy complicado para la familia, pero la joven lo recuerda de manera optimista:, los tres solos disfrutando de nuestra compañía, cosa que en ninguna otra circunstancia hubiéramos podido hacer. Ojalá no hubiera sido una despedida, pero como tantas otras cosas en la vida, no depende de nosotros".





Con estas palabras la joven ha puesto en valor lo importante que es vivir el día a día con la máxima intensidad posible: "Todo el mundo va a morir y hasta que no nos toca de cerca no somos conscientes de ello" y aclara que desde ese momento intenta disfrutar al máximo con los suyos.