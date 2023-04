La puesta en escena de Blanca Paloma en el Festival de Eurovisión es el secreto mejor guardado por todo su equipo (más incluso que el vestido de una novia). Aunque, a la artista se le han 'escapado' algunos detalles. Tras su gira por Europa presentando el tema 'Ea ea', con el que se ha colocado como una de las favoritas de esta edición del certamen musical, la cantante alicantina regresaba a España para asistir a una cita muy especial. En esta ocasión, acudía como acompañante.

Blanca Paloma viajó a Cádiz para acompañar al compositor de 'Ea ea' a los Premios Max, celebrados en Cádiz. José Pablo Polo estaba nominado a Mejor Composición musical por 'El Bosque', un premio que finalmente se llevó Pascal Gaigne por '¿Y ahora qué?'.



A su llegada al Gran Teatro Falla, donde tuvo lugar la gala, Blanca Paloma confesó que está "deseando de que llegue el momento después de este 'tour' en el que lo hemos pasado muy bien y nos hemos fortalecido".

Blanca Paloma junto a José Pablo Polo, compositor del tema ’Ea ea’, con el que representará a España en el Festival de Eurovisión. Gtres

Sobre la quinielas y su posibilidad de ganar el festival, cuya final será el 13 de mayo, Blanca Paloma prefiere ser cauta. "Nunca se sabe, hasta que no estemos allí no lo sabremos. Sé que estamos muy bien posicionados y, para mí, es un éxito que la canción esté llegando a Europa". La cantante reconoce que viajan a Liverpool (Reino Unido) con los deberes hechos pero "no hay nada escrito, así que vamos a seguir currando para poder dejar lo más alto posible a 'Ea ea' y esta candidatura que tanto amamos".

Sobre el secreto mejor guardado de su actuación -la puesta en escena-, Blanca Paloma es escueta pero se le escapan algunos detalles: "Va a ser una puesta en escena teatral, artística y el vestuario tiene matices escultóricos". Como pista: el blanco podría ser un color muy importante en su look. Es un tono que ha llevado en todas sus actuaciones durante su gira por Europa para promocionar 'Ea ea'.