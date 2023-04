José Ortega Cano ha reaparecido por una buena causa. El diestro viajaba hasta Sevilla para recibir un premio y las imágenes captaban a un ex diestro bastante alegre. El teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla acogía durante el mediodía del martes 18 de abril la entrega de los premios taurinos que anualmente entrega el programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio. El padre de Gloria Camila recibía el 'Premio Carrusel de Honor' por parte del jurado y se subía al escenario lleno de orgullo: "En varias ocasiones de mi carrera quise abandonar, pero siempre hubo alguien que quiso apostar por mí. Empecé con momentos y corridas muy duras. A mi madre le llegué a decir que lo dejaba porque no iba a ser capaz, y ella me contestó que, aunque no lo fuera a tener fácil, con esfuerzo llegaría a ser grande. Y no se equivocó. La vida me ha ido en algunos momentos más regular de la cuenta, pero nunca he perdido mi ilusión. Ser torero es lo más grande que hay", decía emocionado.

Gtres

El torero es uno de los personajes 'vetados' en Telecinco por el nuevo código ético. La polémica que hubo con su divorcio con Ana María Aldón y los problemas familiares parece que han pasado a un segundo plano y el diestro se dedica en cuerpo y alma a su carrera. Hace unas semanas Ortega Cano acudía como invitado al programa televisivo de Radio Televisión Española 'Plano General' y eran muchas las críticas que le caían por no saberse la letra de 'Como una ola', canción mítica de Rocío Jurado.