A José Ortega Cano le ha llovido un aluvión de críticas en internet. Todo comenzaba cuando el torero aparecía en el programa televisivo de Radio Televisión Española 'Plano General' con una entrevista realizada por el periodista Jenaro Castro para hacer un repaso de su carrera profesional y su vida personal, una cita en la que estaba junto a su hija, Gloria Camila.

En un momento dado de su intervención se animó y quiso cantar una de las canciones de Rocío Jurado, con quien estuvo casado durante once años. Antes de comenzar, su hija le decía que "calentase la voz" y el diestro entonaba una de las míticas letras de la cantante 'Como una ola'. Asimismo, el periodista no puedo evitar decir al final de su melodía: "Tiene arrojo, pero Rocío la cantaba mejor", le expresaba Jenaro.

Acto seguido de ver la entrevista y sobre todo la parte donde cantaba 'Como una ola', las redes sociales han reaccionado, y no para bien. Resultaba, además, que Ortega Cano tuvo un pequeño lapsus mientras cantaba la letra de la madre de Rocío Carrasco: "Ya no me acuerdo muy bien de la canción", aseguraba y parece ser que esto no le ha gustado a los usuarios de Twitter: "Toda España se sabe de memoria 'Como una ola menos él. Surrealista todo", escribía un internauta. Otro twittero decía que "ya se le podía podía haber olvidado de verdad y que no la cantase", mientras que un tercero se refería a Gloria Camila -que ha estallado contra sus haters- para que le ayudase a cantarla.

