Hiba Abouk lo tiene claro: "Cuando te separas, reestructuras tu vida, pero tampoco es nada del otro mundo: hay que quitarle hierro al asunto". La actriz rompió su silencio para anunciar su separación definitiva de Achraf Hakimi. Una ruptura que se produjo antes de conocerse la imputación del futbolista por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 24 años. En el comunicado que compartió Hiba explicaba que "sentía una necesidad perentoria de explicarme y retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible". Y así lo ha hecho concediendo una sincera entrevista a la revista ELLE.

La actriz, envuelta en un momento vital complicado, reconoce estar transitando por un ciclo de duelo, al que resta dramatismo con una actitud resuelta y tranquila: "Te casas por amor y te divorcias por desamor. Cuando eso sucede no hay nada que forzar".

cedida ELLE

La protagonista de la serie 'El príncipe', a la que se le presenta un divorcio complicado tras conocerse que su ex habría puesto todas sus ganancias a nombre de su madre, afirma que tiene "cero apego a lo material. No me olvido de dónde estaba hace 15 años".

La maternidad marcó un antes y un después en su vida. "Ser madre me ha hecho tener un sentido de la responsabilidad que tal vez antes no tenía. Ahora me cuido más para durarles a mis hijos mucho tiempo", cuenta la actriz que es madre de dos niños: Amín (2020) Naím (2022). Y se cuida física y mentalmente: "Igual que voy al gimnasio, voy al psicólogo una vez por semana". Sus hijos son el centro de su vida y su papel de madre el más importante: "Mi felicidad pasa antes por estar con mis hijos y verlos crecer que por irme a rodar seis meses fuera. Mi pequeña familia es la vida, sin comparación".

Al mirar atrás, Hiba se define como "una luchadora", obligada a pelear por ser ella misma desde su adolescencia, ante la imposibilidad de crecer y ser libre en su entorno familiar: "Me fui de casa sin ningún apoyo. Tenía que hacerlo, era mi vida o la de ellos".

Pese a la difícil situación que está viviendo, ella ve la luz: "Lo mejor siempre está por llegar".