La actriz Hiba Abouk vuelve a sufrir otro durísimo golpe tras anunciar su separación definitiva de Achraf Hakimi hace un mes. A su ruptura, hay que sumar la imputación del futbolista por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 24 años tras visitarlo en su domicilio de París el pasado 27 de febrero mientras ella se encontraba de viaje con sus dos hijos en común en Dubái. Ahora hay que sumar a estos dos duros golpes, la inesperada sorpresa que le ha dado sus abogados sobre el patrimonio de Achraf Hakimi.

Según publicación 'First Mag', la actriz tenía intención de obtener la mitad de los bienes y de la fortuna de su marido, pero el jugador marroquí no tiene nada a su nombre. Hakimi es uno de los mejores futbolistas del planeta y el tercer jugador más caro de la liga francesa después de Neymar, y Mbappé . Lucir la camiseta del PSG le reporta un millón de euros al mes. Sin embargo, cuando Hiba Abouk y sus abogados acudieron a la justicia francesa para solicitar los bienes que le corresponderían, la Corte confirmó -según el medio antes citado- se llevaron una sorpresa mayúscula. Hakimi habría puesto todas sus ganancias a nombre de su madre tiempo atrás.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois



L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

Pero a pesar de este inesperado nuevo golpe que se ha llevado la actriz, todo apunta a que tendrán que llegar un acuerdo que satisfaga a ambas partes y el bien de los dos hijos que tienen en común. Hiba Abouk decidió hacer pública su separación cuando los rumores comenzaron a aumentar tras las acusaciones de violación al futbolista. En ese momento, la actriz dejó claro que habían tomado la decisión antes de todo el escándalo, pero con 'pullita' a su ex.

"Hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia", escribe la actriz de la serie 'El príncipe'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.