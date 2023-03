El factor atractivo de la nostalgia es innegable en televisión. En los últimos años está funcionando de una forma muy rentable la revisión de series que marcaron una época y hoy consideramos grandes clásicos. Desde reencuentros de icónicos repartos hasta continuaciones de las ficciones varios años después, son ya muchos los ejemplos de títulos que han resucitado tiempo después y, en esta tarea, las plataformas tienen mucho que ver. Los hombres de Paco o And Just Like That son ejemplos de ediciones nuevas, Friends: El reencuentro de entrega especial y ahora Netflix suma varios de esos rescates que ya triunfan en su Top 10. A la temporada 2 de Entrevías se añaden Sequía o la que ahora nos ocupa, El Príncipe.



Estrenada en Telecinco en 2014, sus dos temporadas atraparon a millones de espectadores en sus emisiones semanales, alzándose como una de las series más vistas de la época. Un romance interracial, narcotráfico, terrorismo y múltiples peligros e intrigas fueron los ingredientes clave que, sumados a un reparto carismático liderado por José Coronado (La chica de nieve), Hiba Abouk (Yo maté a mi marido, Madres. Amor y vida) y Álex González (Operación Marea Negra), nos hicieron desear un final feliz para el inspector Javier Morey y la joven profesora Fátima Ben Barek. Ahora, siete años después de su final, es posible verla completa en una nueva plataforma.

El Príncipe: dónde ver completa la serie en plataformas

La serie El Príncipe fue una producción original de Plano a Plano para Mediaset, por lo que es lógico que, tras su paso por Telecinco y varias reposiciones en sus canales de TDT, sea posible disfrutar de ella a través de Mitele Plus. Pero la cuestión es que, desde marzo de 2023 también está disponible en otra plataforma. Netflix ha considerado este mes un momento perfecto para rescatar varias ficciones nacionales y El Príncipe es una de ellas. De hecho, las dos temporadas completas de esta ficción no serán las únicas en llegar a su catálogo, pues desde el 15 de marzo también se incorpora Motivos personales.