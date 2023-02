El futbolista Achraf Hakimi, marido de la actriz Hiba Abouk, está siendo investigado por presunta violación, según Le Parisien. Los hechos por los que se investiga al jugador del Paris Saint Germain habían tenido lugar el pasado fin de semana, cuando una joven, de 23 años, afirmó en una comisaría francesa que el deportista le había violado. Aunque no quiso presentar una denuncia, la joven sí hizo la declaración de "haber sido violada" por Achraf, por lo que se abrió una investigación de oficio por parte de la fiscalía ante la gravedad de los hechos que la joven había relatado.

Según lo que ha trascendido, el acercamiento entre el futbolista y la joven comenzó por las redes sociales a mediados de enero, en concreto el 16 del pasado mes. Sin embargo, no se habrían visto hasta el pasado sábado, 25 de febrero, cuando la joven acudió hasta la casa de Achraf. Además, parece ser que llegó al domicilio en un automóvil de servicio público con conductor que había pagado el propio futbolista. Coincidía que el futbolista no jugaba el pasado fin de semana por lesión. Además, ni su mujer, la actriz Hiba Abouk, ni sus dos hijos estaban en casa ya que pasaban unos días de vacaciones en Dubai. Este lunes 27 de febrero, el futbolista acudía a los premios 'The Best' en Paris y posaba en el photocall muy sonriente ajeno a la noticia.

A partir de ese momento, fue, según las declaraciones de la joven, cuando comenzó la violación. Como relata el medio francés 'Le Parisien', Achraf hizo primero intentos para besarla, levantarla la ropa o tocarle los pechos, algo que no era del agrado de la mujer. Ella se negó e intentó liberarse del futbolista. Pero finalmente habría conseguido consumar la violación, como así contó en comisaría. Más tarde, habría conseguido liberarse de él, y ponerse en contacto con otra persona, un amigo, para que la auxiliara. Un día después, el domingo, la joven se personó en comisaría y relató los hechos, aunque no quiso hacer ninguna denuncia. Pero la policía ha decidido abrir un expediente e investigar los hechos. Por lo que se irán conociendo nuevos datos de esta noticia.

Parece que el mundo del fútbol está más que señalado con este peliagudo asunto. Aún continúa la investigación del caso Dani Alves acusado de violación, al igual que su compañero de profesión, y de momento el futbolista se encuentra en prisión sin fianza tras la decisión de la Audiencia de Barcelona.

Achraf Hakimi es pareja de la actriz Hiba Abouk, con la que tiene dos hijos, Amín y Nahím. La relación se oficializó en octubre de 2018 cuando ella cumplía 32 años. Justo un año después, se conocía la noticia de su primer embarazo. Cuando aún el pequeño Amín no había cumplido un año, la pareja anunciaba la llegada de su segundo hijo en común. Una noticia que colmó de felicidad a todos. Y es que, tal y como la propia actriz ha señalado, su segundo hijo "es el mejor regalo para Amín y para toda la familia".