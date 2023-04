Bertín Osborne podría estar empezando una relación con Marlises Gabriela Guillén pero el cantante aclaraba en 'Es la mañana de Federico' de Es Radio que es una amiga especial. Este miércoles 19 de abril, Fabiola Martínez acudía al programa de de Sonsoles Ónega para dar su sincera opinión sobre que su ex haya rehecho su vida. "Gabi es una tía estupenda, es un fenómeno, es discreta, trabajadora. Ella es fisioterapeuta, tiene un centro de terapias y ha abierto otro y trabaja mucho. Es una monada y la veo de vez en cuando. No es mi novia y estar enamorado son palabras mayores. Lo que me jode es que tendré que ser yo quien diga que está enamorado. Yo estoy encantado y de vez en cuando la veo aunque también veo a otras amigas" decía Bertín Osborne en la radio y Fabiola tenía mucho que decir.

"No me ha impresionado. No tenía ni idea", comenzaba explicando. La venezolana contaba que ayer tuvo un día de trabajo bastante duro y no cogió el móvil hasta tarde. Al salir del trabajo se dio cuenta de que Bertín le había mandado un mensaje: "oye que ha salido unos titulares pero es una chorrada", le contaba el cantante restando importancia. Luego cuando pudo echar un vistazo a las redes y a la prensa, se enteró y le pareció bien.

Antena 3

"Le dije que no se preocupase pero no me ha contestado. Yo quiero que sea feliz y que sí es algo serio que nos pongamos de acuerdo con los niños", le contestó Fabiola a Bertín. Sonsoles comparaba a la nueva ilusión de Bertín con la colaboradora, y es que se dan un cierto aire. "Ella es guapa. Me he enterado por una compañera que yo fui a un evento en una bodega en el que estaba él y tb dos chicas. Una de ellas era ella". En ese momento, Bertín y Fabiola ya no estaban juntos pero le "pareció raro" que no le comentase nada. "Pienso 'qué difícil enamorarte, introducirla con el peso que tiene'... es difícil tb para ella", confesaba la modelo.

Bertín Osborne ha negado que Gaby sea su novia, pero la modelo hablaba con el programa y confirmaba que "este fin de semana irá a Sevilla para verle y que conoce a parte del entorno de Bertín". "No me afecta en absoluto. Yo si fuera ella también estaría ofendida", decía Fabiola empatizando por la negación del cantante.